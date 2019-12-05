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Орловский бобслеист Павел Жичкин прошел отбор на юношескую Олимпиаду

Международный турнир пройдет в январе в швейцарской Лозанне. Там Павел Жичкин будет пилотировать монобоб. Об уникальности этого вида бобслея и правильном прохождении трассы спортсмен рассказал нашей съёмочной группе.


 Павел Жичкин, бобслеист: «Монобоб меньше, чем «двойка», и он более маневренный. Он может простить те ошибки пилота, которые нельзя совершить в «двойке». Залог правильной и быстрой езды заключается в плавности движений. То есть, чем плавнее ты работаешь, тем боб мягче едет и быстрее приезжает до финиша».

Это сейчас 18-летний Павел Жичкин с легкостью может объяснить все тонкости боба. Но еще в январе этого года спортсмен сам впервые вышел на лёд. Дебют у Павла прошел в парном экипаже.

Евгения Зайцева, тренер Павла Жичкина: «Первый старт был плачевный - приехал на боку, потому что опыта мало. Но на Чемпионате России он реабилитировался. И мы решили попробовать монобоб».

Дальше – тренировки, успешное выступление на Первенстве России, отбор на юношескую Олимпиаду. По два этапа в Норвегии и Германии. Конкурент – опытный саночник из Иркутска Егор Муртазин. Несмотря на то, что Муртазину Жичкин проиграл, поддержки болельщиков он не лишился – ведь за него болеют и Орел, и Мценск.

Отбор пройден. Но отдыхать некогда. Впереди – предолимпийские сборы в Сочи. Поддерживает молодого спортсмена перед стартом и старший товарищ по команде – Роман Кошелев.

Роман Кошелев, призёр Кубка России по бобслею (2019 г.): «Они учатся быть быстрым и хорошим пилотом. Монобоб - это контрольная тренировка перед входом в более взрослый спорт».

Спортсменов с детства учат бороться. 9 декабря станет понятно, смогут ли наши бобслеисты принять участие в Олимпиаде и других крупных международных турнирах. Слово - за Всемирным антидопинговым агентством.


Анастасия Дорохова
5 декабря 2019 года
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