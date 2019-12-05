В Орловской области вдвое снизилось количество отравлений суррогатным алкоголем 103 случая против 41-го. Это данные за последние пять лет. Сегодня цифры были озвучены на заседании по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.





Заседание провел первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области Вадим Соколов. Как доложил руководитель регионального управления Роспотребнадзора, всего в ходе проверок в этом году более 350 литров алкоголя было снять с реализации. Кроме того говорили и о незаконном обороте автомобильного топлива. В 24-х отобранных пробах бензина и дизельного топлива несоответствия требованиям не выявлено.





Надежда Невматулина

5 декабря 2019 года



