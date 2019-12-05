Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- 350 литров суррогата - в утиль. В регионе подвели итоги незаконного оборота продукции.



- В результате аварии 25-летняя пассажирка такси угодила в больницу. Наша съемочная группа работала на месте ДТП.



- В Орле появилась уникальная возможность обследовать детей во сне. И не только. Как нацпроект уже помог орловскому здравоохранению? О новых возможностях мы поговорили с врачами и маленьким пациентами НКМЦ.



- Впереди - предолимпийские сборы в Сочи. Орловский бобслеист Павел Жичкин прошел отбор на юношескую Олимпиаду.

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Вести-Орёл

5 декабря 2019 года



