ДТП на Мценской объездной: четыре легковых автомобиля и два грузовика В аварии пострадали три человека.





Авария произошла в 13:45 в районе деревни Подберезово. На месте ДТП работали пожарные ПСЧ-10.



В данный момент на месте аварии работает наш корреспондент Иван Суверин. Он сообщил о том, что трасса М-2 «Крым» закрыта для движения.





Иван Суверин

5 декабря 2019 года



