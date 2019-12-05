В Орле проходит концерт в рамках декады инвалидов Праздничное мероприятие под названием «Пусть будет мир!» проходит в Орловском городском центре культуры.





Ансамбль «Виктория» представляет интернат для глухих и слабослышащих.





Юлия Опанасюк

5 декабря 2019 года



