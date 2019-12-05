Территория - на выбор 6 декабря орловцы смогут выбрать общественную территорию, которую отремонтируют в следующем году.





Рейтинговое голосование пройдет на восьми участках с 8:00 до 20:00. Адреса участков есть на сайте администрации Орла. Для выбора гражданам представят 19 общественных территорий. Из этого списка можно будет выбрать только два объекта.



Территории, которые наберут наибольшее количество голосов, благоустроят в первоочередном порядке в 2020 году за счет средств федерального бюджета. Принять участие в рейтинговом голосовании может любой желающий, старше 14 лет.





Надежда Невматулина

5 декабря 2019 года



