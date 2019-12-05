Подход к школе должен быть безопасным Власти Орла услышали общественников.





В администрации Орла приняли решения по повышению безопасности дорожного движения вблизи школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. По нескольким адресам уже есть конкретные сроки.



Так, как говорят в Общероссийском Народном фронте, на пешеходном переходе по улице Грузовой рядом с Центром творчества №2 появятся специальный светофор и искусственная неровность, будет обустроен тротуар и ограждения. Кроме этого по улице Латышских стрелков, где расположены школа и детский сад, планируют благоустроить тротуар. Сейчас проводятся торги по выбору подрядчика.





Надежда Невматулина

5 декабря 2019 года



