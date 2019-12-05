В эти дни в Орле проходят соревнования по волейболу в рамках городской Универсиады Сегодня - предпоследний день соревнований.





В эти минуты проходит матч между сборными ОГУЭТ и РАНХИГС. Идёт вторая партия. Первая осталась за волейболистами РАНХИГС. В 16:30 начнётся матч между главными претендентами на победу - командами ОГУ и Академии ФСО.





Анастасия Дорохова

5 декабря 2019 года



