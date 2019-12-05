«Гусар, путешественник, монах» Сегодня в музее Русанова прошел вечер памяти схииеромонаха Антония (в миру - Александра Ксаверьевича Булатовича).





Александр Ксаверьевич Булатович – русский ученый и религиозный деятель, кавалер наперсного Георгиевского креста, ордена Почетного легиона и других наград. Он прославился как первооткрыватель Абиссинии и Центральной Африки.



Сегодня на вечере памяти об уроженце Орла старшеклассникам рассказал Константин Грамматчиков, руководитель общества «Двуглавый орел». Ребятам показали отрывок из документального фильма «Черный лев» Леонида Круглова, который повторил путь знаменитого путешественника Булатовича.





Татьяна Тимохина

5 декабря 2019 года



