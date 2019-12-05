Волонтерский проект «Визуальная среда» не остановится на достигнутом Орловцы вышли в финал конкурса «Россия - страна возможностей». Сегодня в Сочи проходит награждение победителей.





Визуальная среда должна быть комфортной - такое решение приняли орловские волонтеры, которые расписывают стены социальных учреждений области. В проекте «Визуальная среда» участвуют студенты Орловского художественного училища. Курирует проект Елена Подаваленко.



Елена Подаваленко, замдиректора Орловского художественного училища, автор проекта «Визуальная среда»: «Мы выполняем росписи в различных социально-значимых объектах. То есть, это бюджетные учреждения, у которых есть большое желание, чтобы визуальная среда была комфортной. Но, к сожалению, материальные средства, выделяемые им, не всегда позволяют нанять, точнее почти никогда не позволяют нанять профессионального дизайнера».

Проект «Визуальная среда» вышел в финал конкурса «Россия - страна возможностей». Конкурс проводится уже в девятый раз и является частью президентской платформы. Сегодня в Сочи проходит награждение победителей. В тройку лучших орловские волонтеры, к сожалению, не попали, но это не останавливает их, они обещают, что их проект будет модернизироваться и еще поборется за награду. Хотя у себя дома они уже получили ее - благодарность за работу главное поощрение.





Всеволод Трифонов

5 декабря 2019 года



