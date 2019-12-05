четверг 5.12.2019 18:12:59 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Прокуратура Орловской области комментирует
Деловая жизнь
Контакты

Волонтерский проект «Визуальная среда» не остановится на достигнутом

Орловцы вышли в финал конкурса «Россия - страна возможностей». Сегодня в Сочи проходит награждение победителей.


Визуальная среда должна быть комфортной - такое решение приняли орловские волонтеры, которые расписывают стены социальных учреждений области. В проекте «Визуальная среда» участвуют студенты Орловского художественного училища. Курирует проект Елена Подаваленко.

Елена Подаваленко, замдиректора Орловского художественного училища, автор проекта «Визуальная среда»: «Мы выполняем росписи в различных социально-значимых объектах. То есть, это бюджетные учреждения, у которых есть большое желание, чтобы визуальная среда была комфортной. Но, к сожалению, материальные средства, выделяемые им, не всегда позволяют нанять, точнее почти никогда не позволяют нанять профессионального дизайнера».

Проект «Визуальная среда» вышел в финал конкурса «Россия - страна возможностей». Конкурс проводится уже в девятый раз и является частью президентской платформы. Сегодня в Сочи проходит награждение победителей. В тройку лучших орловские волонтеры, к сожалению, не попали, но это не останавливает их, они обещают, что их проект будет модернизироваться и еще поборется за награду. Хотя у себя дома они уже получили ее - благодарность за работу главное поощрение.


Всеволод Трифонов
5 декабря 2019 года
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.