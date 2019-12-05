В Орле на пересечении улиц Лескова и Полесской появится новый многоквартирный дом Сейчас там сносят аварийные дома. Работы ведёт инвестор из подмосковной Электростали.





На пересечении улиц Полесской и Лескова идёт снос трёх аварийных двухэтажных домов. Два дома уже демонтированы, третий - в процессе. Затем подрядчик обязан очистить территорию от мусора.



Работы ведутся в рамках трёхстороннего договора по проекту о развитии застроенных территорий. По утверждению подрядчика, на завершение работ потребуется не более двух недель. После этого инвестору предстоит подготовить к сносу ещё три дома. Это дом № 14 по улице Лескова и дома под номерами 2 и 4 по переулку Лескова. В настоящее время в них всё ещё живут люди.

Олег Минкин, первый заместитель главы администрации г. Орла: «По условиям договора, с момента отказа собственников от самостоятельного сноса, а этот срок истекает у нас в конце декабря, застройщику дается два года на то, чтобы выполнить обязательства по расселению этих многоквартирных домов».

Для выполнения этих обязательств инвестору необходимо передать в муниципальную собственность 15 квартир общей площадью не менее 800 кв. метров. Предполагается, что на освободившейся площадке появится новый жилой дом. Количество этажей в нём пока неизвестно.





Артемий Лукьянчиков

5 декабря 2019 года



