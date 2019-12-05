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В Орловской области 2% проб пищевых продуктов не соответствовали нормам по микробиологическим показателям

Причина - неправильное хранение или нарушение технологии приготовления блюд.


Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Румянцев сообщил, что за выявленные нарушения в течение года приостанавливали работу 15 предприятий общественного питания.

Ситуацию обсудили сегодня в администрации области. За год из оборота было изъято около 3,5 тонн продукции, не соответствующей техническому регламенту. Особое внимание - продуктам, которые поставляют в больницы, школы и сады. А между тем, согласно лабораторным исследованиям, чаще всего признаки фальсификации выявляются в молочной продукции.
Вадим Соколов, первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области: «Позиция правительства области солидарна в этом смысле с позицией Роспотребнадзора. Нам нужно как можно чаще и как можно качественнее проводить контроль за теми продуктами, которые поставляются в социально значимые учреждения региона. А одновременно с этим, одновременно с качеством, руководители госорганов должны осуществлять контроль за использованием бюджетных средств в этой сфере».

Приоритет должен быть - орловским продуктам и местным поставщикам.


Татьяна Напольских
5 декабря 2019 года
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