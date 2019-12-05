В 2020 году Орёл получит рекордную сумму на ремонт дорог - 380 миллионов рублей Работы охватят 11 городских улиц. Всего в ближайшие 5 лет в нормативное состояние будет приведено 85% дорог в областном центре и Орловском районе. Показатели обозначены в национальном проекте «Безопасные и качественные автодороги». В его рамках ремонтируются также трассы регионального и межмуниципального значения.





Подводя итоги уходящего года, Орел начал двигаться к достижению хороших результатов в 2020-м. Городская администрация объявила конкурс на строительство дорог. На работы выделено 380 миллионов рублей. Подрядчикам предстоит привести в нормативное состояние 11 объектов дорожной инфраструктуры Орла - так областной центр продолжит реализацию нацпроекта БКД.



Самый дорогой участок - улица Автовокзальная. На 2 километра 900 метров выделено больше 67 миллионов рублей. 2 километра 600 метров Новосильского шоссе ориентировочно будут стоить 45 миллионов. На 200 тысяч меньше администрация заплатит за работы на улице 5-го Августа на участке от моста Дружбы до 1-й Курской. Всего подлежит ремонту 17,5 километров городских дорог. Будет сделано дорожное полотно и тротуарная часть.



На улицы, которые ремонтировались по национальному проекту «Безопасные и качественные автодороги» в этом году, было выделено меньше на 130 миллионов рублей. С весны в работу были включены главные магистрали Орла - Кромское шоссе, улица Комсомольская на участке от Карачевского шоссе до 2-й Посадская, улица Московская в полном объёме и улица Северная.



Отремонтированы в строительный сезон были в этом году 39 крупных дорожных объектов в районах. Общий объём финансирования работ в рамках нацпроекта - 1 миллиард 400 миллионов. Деньги выделялись из трех бюджетов. В порядок приведено 96 километров дорог.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Срок реализации проекта - до 2024 года. В рамках реализации этого проекта мы должны будем привести в нормативное состояние не менее 51,5% протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значение, и более чем 85% протяженности дорог, входящих в Орловскую агломерацию, - это город Орёл, Орловский район - по сути, центральная часть области».

Однако приведение полотна в нормативное состояние - это лишь часть национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Конечная его цель - через пять лет сделать дорожное движение максимально безопасным. Поэтому власти вместе с экспертами параллельно работают и над уменьшением количества аварийно-опасных участков, оснащением дорог камерами фотовидеофиксации и над повышением уровня культуры водителей, пассажиров и пешеходов. Особое внимание - детям и ДТП с их участием. Специально для юных орловцев на центральной площади Орла разворачивали автогородок.

Наталья Агре, президент экспертного центра «Движение без опасности»: «Особое внимание привлекло количество ДТП с детьми-пассажирами. То есть, фактически, вся детская смертность, которая присутствует в Орловской области, - это всё вина родителей, перевозящих детей. Причём, при анализе мы видим что, с одной стороны, родители перевозят детей в автокреслах - это выше 90%. Но при этом, нарушая правила скоростного режима либо выезда на полосу встречного движения, не оставляют ребёнку шанса».

Основная цель, к которой стремятся, - чтобы к 2030 году смертность россиян в ДТП была нулевой, а безопасность дорожного движения на несколько уровней выше.





Антон Киселёв

5 декабря 2019 года



