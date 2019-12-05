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В Орле железнодорожники состязались в юморе

Команды «Стоп-кран», «12» и «Сборная железнодорожников» боролись за звание самых веселых и находчивых. Почётными гостями мероприятия стали начальник Московской железной дороги Михаил Глазков и председатель Орловского областного совета Леонид Музалевский.


Состязания в юморе проходили на сцене Орловского филиала Петербургского госуниверситета путей сообщения, который через несколько лет отметит вековой юбилей. Команды соревновались в трёх номинациях: визитка, биатлон и музыкальное домашнее задание. Как признаются игроки, шутки придумывали семьями. Представили и инсценировки забавных случаев, которые иногда происходят в купе и плацкарте, на перроне и на вокзале. Все шутки, так или иначе, связаны с железной дорогой и актуальными проблемами для страны и нашего города, поэтому понятны всем.

КВН стал завершающим мероприятием в программе Дня Московской железной дороги в Орловской области. Начальник МЖД Михаил Глазков, впервые посетив это учебное заведение, отметил его как незаменимую кузницу кадров для компании РЖД. По КВНовской традиции не обошлось и без юмора.
Михаил Глазков, начальник Московской железной дороги: «Если смотреть политическую обстановку в мире, то все больше юмористов становятся во главе целых государств. Так что шутки ко многому будут обязывать в будущем».

За игру и хорошее настроение команды поблагодарил и спикер областного Совета. Леонид Музалевский назвал железные дороги «кровеносными сосудами экономики» и от лица депутатского корпуса пожелал собравшимся победы не только в игре, но и в профессиональной сфере.

Весь вечер в зале не смолкали смех и аплодисменты. Болельщики активно поддерживали свои команды. По итогам игры победителями стали хозяева - команда «12», на втором месте команда техникума им. Лапочкина «Стоп-кран» и на третьем - «Сборная железнодорожников».


Татьяна Тимохина
5 декабря 2019 года
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