Владислав Туйнов прибыл в Китай Команда орловского кикбоксера уже получила бэйджи.





7 декабря Владислав Туйнов проведёт свой третий поединок в рамках контракта с промоушеном Glory. Соперник орловца - бразилец Бруно Газани.



6 декабря пройдёт традиционная церемония взвешивания.





Анастасия Дорохова

5 декабря 2019 года



