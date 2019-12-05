В аварии на трассе М-2 «Крым» погибших нет В ДТП, которое произошло в Мценском районе Орловской области, попали сразу шесть машин, включая два грузовика. Авария чудом обошлась без погибших, зато полностью блокировала федеральную автодорогу.





ДТП случилось на участке дороги, которую водители обычно называют Мценской объездной. Там ведутся дорожные работы, а встречные потоки проезжают поочередно. Зачинщиком автомобильной свалки стал грузовой МАЗ, перевозивший полный фургон мороженой рыбы. Водитель грузовика нажал на тормоз, но педаль ушла в пол.



Первым удар неуправляемого грузовика принял внедорожник «Инфинити», водитель которого уцелел благодаря подушкам безопасности. Кому-то из водителей повезло меньше, и травм избежать не удалось. А кое-кто без помощи мценских спасателей и вовсе не смог бы покинуть искореженную машину. Огнеборцам на месте ДТП пришлось изрядно поработать гидравлическим инструментом.

Вадим Семёнов, начальник ПСЧ-10: «Было установлено, что в двух легковых автомобилях были зажаты два водителя. Производили деблокирование пострадавших».

Меньше всех повезло водителю одной легковушки, искореженной настолько, что марку машины сразу не определить. Он получил переломы обеих ног и был госпитализирован в Мценскую ЦРБ.

Владимир Лукин, начальник ОГИБДД МО МВД России «Мценский»: «Стоял автомобильный поток на красный сигнал светофора. Водитель автомобиля МАЗ, двигавшегося со стороны города Орла, допустил наезд на четыре легковых и один грузовой автомобиль».

Как только на месте происшествия завершились следственные действия, спасатели и дорожники приступили к освобождению проезжей части - ведь трасса М-2 из-за ДТП стала полностью непроходимой. Впрочем, настоящего коллапса на «федералке» не возникло. Объезд был организован через город Мценск.



Чтобы освободить проезжую часть, в ход пустили тяжелую технику - с разбитыми машинами не слишком-то церемонились, открыть федеральную автодорогу нужно было в кратчайший срок.





Иван Суверин

5 декабря 2019 года



