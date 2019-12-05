Митрополит Тихон - в прямом эфире в программе «Контакт» Сегодня, 5 декабря, в 19:30.





Митрополит Орловский и Болховский Тихон ответит на вопросы телезрителей и ведущего Александра Короткевича в прямом эфире программы «КОНТАКТ» в эфире телеканала «Россия 24» в четверг, 5 декабря, в 19:30.



Телефон прямого эфира 76-32-27.





Орловское Информбюро

5 декабря 2019 года



