Сегодня в Орле началось строительство второй очереди детского сада №93 Дошкольное учреждение расположено в Северном районе города Орла по улице Родзевича-Белевича.





Строители уже завезли вагончики и оградили территорию, где будут проходить работы. Пристройка станет зеркальным отражением уже имеющегося здания, в котором на данный момент занимается 293 ребенка.



Расширение детского сада идет в рамках национального проекта «Демография». Двухэтажное здание, рассчитанное на 155 мест, будет готово через год, согласно контракту срок сдачи - декабрь 2020 года.





Анна Вайсергисер

5 декабря 2019 года



