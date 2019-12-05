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Сегодня в Орле началось строительство второй очереди детского сада №93

Дошкольное учреждение расположено в Северном районе города Орла по улице Родзевича-Белевича.


Строители уже завезли вагончики и оградили территорию, где будут проходить работы. Пристройка станет зеркальным отражением уже имеющегося здания, в котором на данный момент занимается 293 ребенка.

Расширение детского сада идет в рамках национального проекта «Демография». Двухэтажное здание, рассчитанное на 155 мест, будет готово через год, согласно контракту срок сдачи - декабрь 2020 года.


Анна Вайсергисер
5 декабря 2019 года
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