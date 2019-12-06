Облик Орла в центре внимания областной власти Сегодня общественники и члены правительства обсудят развитие исторического центра города.





Прежде чем сесть за стол переговоров, экспертная комиссия проехала по Орлу. Состояние исторически важных зданий оценивали градозащитники, представители музеев, общества охраны памятников, архитекторы и другие специалисты. Свои выводы и идеи относительного того, что и как нужно привести в порядок, чтобы облик города был гармоничным и единым, они озвучат сегодня на встрече с руководством региона.





Мария Семак

6 декабря 2019 года



