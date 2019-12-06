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Пособие по уходу за детьми до 1,5 лет за декабрь орловские родители получат досрочно

Об этом сообщает Орловское региональное отделение Фонда социального страхования.


Обычно выплата производится с 1 по 15 число следующего месяца. Но в этот раз деньги придут уже в конце декабря. Если решение о досрочном перечислении пособия идет в разрез с личными планами граждан и есть желание получить субсидию все же в январе - то об этом необходимо проинформировать отделение Фонда. В срок до 20 декабря

Сделать это можно в электронном виде: с помощью «Личного кабинета застрахованного» на сайте https://lk.fss.ru/ либо отправив заявление по электронной почте: info@ro57.fss.ru. Также можно лично обратиться в региональное отделение Фонда по адресу: Орёл, ул. Степана Разина, д. 5 или отправить заявление по почте на этот же адрес.

В заявлении необходимо указать фамилию, имя и отчество получателя пособия, СНИЛС, контактный телефон, вид пособия (по уходу за первым или вторым ребенком, последующими детьми) и предпочтительный месяц выплаты пособий – то есть январь 2020 года.





Мария Семак
6 декабря 2019 года
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