Орловцы стали чаще отстаивать свои права перед недобросовестными интернет-продавцами Количество жалоб на работу и продукцию сетевых магазинов за четыре года увеличилось в 8 раз.





Эту тенденцию отметили специалисты регионального отделения Роспотребнадзора. По словам экспертов, нередко при рассмотрении подобных жалоб возникают трудности, основной из которых является отсутствие у покупателя данных о продавце. Однако и заказывать через интернет стали чаще, особенно в предпраздничные дни.



Сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют орловцам при выборе подарков к Новому году быть осторожнее в сети и внимательнее изучать сведения как о продавце, так и о товарах.





Артём Ежаков

6 декабря 2019 года



