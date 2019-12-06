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Мастер-класс от космонавта

Сегодня Александр Мисуркин проведет тренировку по бадминтону в Некрасовской школе-интернате. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Бадминтон против близорукости».


Проект стартовал чуть меньше года назад и уже показывает хорошие результаты. Согласно медицинским исследованиям, которые прошла группа специально набранных детей, этот вид спорт действительно положительно влияет на здоровье и является отличной профилактикой близорукости.

В рамках проекта была запущена региональная площадка «Развивающие возможности спортивной игры бадминтон на уровнях дошкольного и начального общего образования», в которую вошли 100 образовательных учреждений города и области.

Следующий этап - обучение педагогов и учителей физической культуры, создание «Школьной Лиги», проведение турниров и оснащение школ и детских садов инвентарем.


Мария Семак
6 декабря 2019 года
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