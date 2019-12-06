В Орле любителей хоккея ожидает дерби дивизиона «Любитель 40+» орловской Ночной лиги Матчи состоятся сегодня, 6 декабря.





В 21:40 на корт Ледовой Арены микрорайона «Зареченский» выйдут команды «Метеор» и «Ледовая Арена» - основные претенденты на победу в отборочном раунде хоккейного фестиваля.



Сейчас в таблице ветеранов на первом месте «Ледовая арена». После пяти матчей в активе этой команды 15 очков. У «Метеора» на три очка меньше.



Также сегодня в 22:30 на льду арены на Наугорском шоссе состоится матч между «Новосилем» и «Ливгидромашем».





Анастасия Дорохова

6 декабря 2019 года



