Орловские зоозащитники предлагают выбрать себе друга Сделать это можно на благотворительном празднике «Счастье рядом», который пройдет в Орле в это воскресенье, 8 декабря.





Выставка-пристройка бездомных животных разместится в Творческом экспериментальном центре по улице Фомина, д. 9 .



Выбрать четвероногого друга можно будет с 12:00 до 18:00. Дожидаться нового дома будут более ста щенков, котят и кошек.



Все кошки и собаки здоровы, стерилизованы и привиты согласно возрасту. Любого из них можно забрать домой бесплатно, заключив договор об ответственном содержании, поэтому необходимо иметь при себе паспорт.





Артём Ежаков

6 декабря 2019 года



