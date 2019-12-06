Чистил снег и попал под авто ДТП произошло утром 5 декабря в Отраде Глазуновского района.





77-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Логан» во дворе дома при выезде задним ходом допустил наезд на пенсионера, который чистил снег во дворе. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, не госпитализирован.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано 12 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы.





Орловское Информбюро

6 декабря 2019 года



