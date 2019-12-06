Орловский студенческий театр «Ювента» отметил своё 20-летие С творческим юбилеем коллектив поздравили те, кто сам в разные годы осваивал там искусство лицедейства, кто стоял у его истоков, кто выходил на сцену, для кого «Ювента» стала не просто увлечением, а теплым и уютным домом.





Основателем и бессменным руководителем театра стала режиссёр Наталья Смоголь. Большой путь коллектива начался с проекта возрождения тургеневского усадебного театра. Ему театр посвятил 15 лет своего существования, возродил к жизни очень интересные произведения Свечина, Шаховского, Коцебу.

А последние пять лет в репертуаре «Ювенты» появились современные, в том числе и экспериментальные постановки. В числе последних спектакли по Ремарку и Ионеско.



Наталья Смоголь, художественный руководитель и режиссёр студенческого театра «Ювента»: «Каждый наш показ становится неожиданностью - мы обманываем читательские ожидания в начале, но полностью оправдываем их в конце нашего выступления. Поэтому этот эксперимент с мировым театром оказался для нас очень плодотворным, и мы надеемся его продлевать в дальнейшем».

Сегодняшние актеры театра - студенты разных факультетов Орловского государственного университета, многие занимаются здесь с первого курса. Возможность лицедействовать дает им совершенно другой взгляд на мир, становится проводником в большой мир искусства и помогает раскрыть многие личные качества.



Владислав Спасский, актёр студенческого театра «Ювента»: «Я стал более уверенно себя чувствовать, я обрел массу близких людей, которых не побоюсь назвать второй семьей. Я приобрел массу приятных впечатлений, лучше узнал себя, лучше стал понимать и окружающий мир. И вообще «Ювента» дала мне море, море счастья».

Последние годы «Ювента» стала активнее участвовать в молодежных театральных фестивалях, они побывали в разных городах страны, съездили в Болгарию. Сегодня с уверенностью можно сказать, что «Ювента» оказалась тем самым проектом, который остается интересен людям даже тогда, когда они уже вышли из студенческого возраста. И подтверждение этому десятки гостей, которые пришли поздравить свой театр.





Эва Стасюлевич

6 декабря 2019 года



