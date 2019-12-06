Ограничения по возрасту - сняты Вступили в силу поправки Правительства России к программе «Земский доктор». В Орловской области программа действует с 2012 года.





Согласно вступившим в силу поправкам Правительства России к программе «Земский доктор», сняты возрастные ограничения для участников программы. Теперь на единовременную финансовую поддержку могут рассчитывать медики старше 50 лет, если они переехали на работу в сельскую местность. Ранее в программах могли участвовать только специалисты в возрасте до 50 лет.



Кадровой дефицит в региональной системе здравоохранения - одна из острых проблем. Особенно не хватает сотрудников первичного звена. С 2012 года в Орловской области действует программа «Земский доктор». В рамках программы врачи, решившие работать на селе, единовременно могут получить до одного миллиона рублей, фельдшеры - до 500 тысяч. Снятие возрастных ограничений позволит привлечь в орловскую глубинку большее число специалистов. Отметим, что за время реализации в области программы «Земский доктор» субсидии получили 145 человек.





Мария Семак

6 декабря 2019 года



