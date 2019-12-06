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В Орле Свет Рождественской звезды зажжется для Надежды Коротенко

Благотворительная акция-концерт «Свет Рождественской звезды» состоится 15 января 2020 года. Эта акция под девизом «Дети – детям» на протяжении 17 лет помогает многодетным семьям, детям-инвалидам, а также нуждающимся в лечении и реабилитации.


Десятилетняя Надя Коротенко – слабовидящая. Несмотря на юный возраст и вопреки обстоятельствам, трудностям, проблемам со здоровьем Надежда ставит перед собой высокие цели и достигает их. Она активный участник всероссийских фестивалей «Белая трость» и «Добрая волна», инклюзивного фестиваля «С добром по жизни» и спектакля «Открытая дверь», сообщает сайт городской администрации.

Чтобы учиться и развиваться, девочке необходима электронная пишущая машинка для печати на Брайле. Стоимость такой машинки — от 200 тыс. рублей.

Зрители концерта станут не только участниками театрализованной постановки, но и смогут помочь девочке, собрав необходимые средства.


Орловское Информбюро
6 декабря 2019 года
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