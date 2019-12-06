В Орле стартовали поединки Чемпионата России по рукопашному бою В первый день соревнований на коврах сойдутся 128 участников.





Победа в турнире даст возможность принять участие в Чемпионате Европы 2020 года. Турнир продлится три дня. Итоги станут известны в это воскресенье.





Анастасия Дорохова

6 декабря 2019 года



