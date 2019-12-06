пятница 6.12.2019 15:12:35 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Прокуратура Орловской области комментирует
Деловая жизнь
Контакты

В Орле ФСБ приглашает молодежь на встречу

Молодым людям и их родителям расскажут, как поступить в учебные заведения ФСБ России.


Молодые орловцы узнают о поступлении в средние и высшие образовательные учреждения ФСБ России, правилах отбора кандидатов, условиях приема, а также смогут задать все интересующие вопросы.

Встреча сотрудников управления ФСБ России по Орловской области с абитуриентами и их родителями пройдет в актовом зале администрации города Орла (Пролетарская гора, 1) 13 декабря в 15:00.

По вопросам оформления и поступления в указанные учебные заведения обращаться в УФСБ России по Орловской области по адресу: г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 29.

Телефоны для справок:
  • 43-76-23, 43-76-20 (для поступающих в пограничные институты ФСБ России),
  • 43-76-27 (для поступающих в Академию ФСБ России).



Орловское Информбюро
6 декабря 2019 года
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.