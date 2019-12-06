В Орле ФСБ приглашает молодежь на встречу Молодым людям и их родителям расскажут, как поступить в учебные заведения ФСБ России.





Молодые орловцы узнают о поступлении в средние и высшие образовательные учреждения ФСБ России, правилах отбора кандидатов, условиях приема, а также смогут задать все интересующие вопросы.



Встреча сотрудников управления ФСБ России по Орловской области с абитуриентами и их родителями пройдет в актовом зале администрации города Орла ( Пролетарская гора, 1 ) 13 декабря в 15:00.



По вопросам оформления и поступления в указанные учебные заведения обращаться в УФСБ России по Орловской области по адресу: г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 29 .



Телефоны для справок: 43-76-23 , 43-76-20 ( для поступающих в пограничные институты ФСБ России ),

, ( ), 43-76-27 ( для поступающих в Академию ФСБ России ).





Орловское Информбюро

6 декабря 2019 года



