Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- Два детских сада на 230 мест каждый откроются в Орле преддверии нового года. Строительство еще четырех стартует со дня на день. Как нацпроект позволяет улучшить демографию в регионе?



- Чужие места. В Орле начались рейды. Проверяют: обращают ли внимание водители на специальные знаки на парковках.



- Сегодня в Орле - рейтинговое голосование по выбору городской территории для благоустройства. Расскажем, как сделать свой выбор.



- От Коцебу и Шаховского - до театра абсурда Ионеско. 20 лет, десятки постановок и наград. Как удается студенческому театру «Ювента» оставаться молодым?



- Счастье - рядом. Особенно, когда оно с усами, лапами и хвостом. Как впустить его в свой дом? В Орле пройдет благотворительный праздник.



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Вести-Орёл

6 декабря 2019 года



