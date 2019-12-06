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Нацпроект «Демография»: Увеличить численность населения и улучшить качество жизни

В Орловской области действует целый ряд направлений, способствующих достижению этих целей.


Национальный проект «Демография» включает в себя пять направлений: при рождении детей семьи будут поддерживать финансово, уделят внимание старшему поколению, направят силы на укрепление общественного здоровья, а спорт сделают нормой жизни, а также помогут с трудоустройством женщинам, воспитывающих детсадовцев. Последнее активно реализуется в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования в возрасте до трех лет».

Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «Обучение прошли уже более 50 молодых мамочек. Это разные профессии: это школьное образование, тьютерство и других профессии, которые интересны молодым женщинам. Кроме этого, мы на сегодняшний день уже готовы говорить об открытии новых детских садов. Два детских сада на 230 мест каждый откроются в преддверии Нового года».

Детские сады откроются в микрорайонах «Зареченский» и «Болховский». Определили в Орле и места для строительства еще четырех. Появятся они в 13-м микрорайоне, в 795-м квартале, по улице Планерной и на Родзевича-Белевича - здесь, кстати, сделают пристройку к уже имеющемуся 93 саду. Работы уже стартовали. Предполагает собой возведение двухэтажного здания, где предполагается 150 мест для детей. Срок выполнения работ - декабрь 2020 года.

В регионе дети от 3 до 7 лет уже обеспечены местами в садик на 100%. С ясельной группой не все так радужно. Проблемы - есть, решать их будут поэтапно.

Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «С 2019 по 2021 год запланировано 335 миллионов рублей. На эти деньги будут построены четыре дошкольные образовательные организации. Основная масса это ясельные дошкольные места, плюс к этому будут перепрофилированы в имеющихся дошкольных образовательных учреждениях места для деток более раннего возраста».

Но и это не снимет нехватку ясельных мест с повестки дня. Поэтому раздумывают о внедрении семейных групп, планируют привлечь и негосударственные детские сады. Таких в Орле пять, занимается в них более 300 детей. Мария Животова в этом бизнесе не так давно, говорит - низкорентабельный. Вся загвоздка в цене. Пребывание ребенка в подобном учреждении обходится родителям в среднем около 17 тысяч рублей. Такую сумму отдать могут не многие орловцы. Помогло бы областное софинансирование, но пока оно мизерное.

Мария Животова, руководитель частного детского сада: «Нам интересно участие в этом федеральном проекте, по которому идет софинансирование на открытие групп ясельного направления, и мы предлагали и готовы на то, чтобы снизить стоимость в рамках компенсации затрат на посещение детьми детских частных садов. Есть необходимость компенсировать разницу детскому саду».

В общем, в рамках реализации национального проекта в скором будущем в детских садах Орла мест хватит на всех.


Анна Вайсергисер
6 декабря 2019 года
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