Победители Чемпионата России по рукопашному бою получат уникальные пояса

Дмитрий Иванов, президент общероссийской федерации рукопашного боя: «Очень большой спрос на рукопашный бой по всей стране. Мы начали замечать это по детям. Увеличилось количество участников юношеских и юниорских соревнований. Оказалось, что и среди взрослых спортсменов интерес к рукопашному бою возрастает. Не скрою, что к нам переходят из других видов спорта. Но, с другой стороны, по стране открывается большое количество спортивных школ и отделений в спортшколах, просто клубов. Конкуренция увеличивается, увеличивается количество желающих выступить на больших соревнованиях».