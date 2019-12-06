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Победители Чемпионата России по рукопашному бою получат уникальные пояса

Орел в очередной раз стал центром боевых видов искусств. В эти дни в нашем городе проходит Чемпионат России по рукопашному бою.


Впервые турнир собрал в одном месте бойцов из 52-х регионов России. Уникальны также и награды Чемпионата - были изготовлены специальные пояса отдельно для победителей в женской и мужской части соревнований.

Сегодня и завтра зрителей ждут предварительные схватки Чемпионата России. Итоги турнира станут известны в воскресенье. Напомним, победа в Чемпионате России, а также серебряная награда дает право участвовать в Чемпионате Европы 2020 года.

Дмитрий Иванов, президент общероссийской федерации рукопашного боя: «Очень большой спрос на рукопашный бой по всей стране. Мы начали замечать это по детям. Увеличилось количество участников юношеских и юниорских соревнований. Оказалось, что и среди взрослых спортсменов интерес к рукопашному бою возрастает. Не скрою, что к нам переходят из других видов спорта. Но, с другой стороны, по стране открывается большое количество спортивных школ и отделений в спортшколах, просто клубов. Конкуренция увеличивается, увеличивается количество желающих выступить на больших соревнованиях».



Анастасия Дорохова
6 декабря 2019 года
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