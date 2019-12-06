Сегодня орловцы выбирают территорию для благоустройства Две «победительницы» будут отремонтированы в 2020 году. Выбрать нужно из 19 «претенденток». Отдать свой голос можно до 20:00. Нужен только паспорт.





Участки для голосования открылись в 8 часов утра. Многие из пришедших проголосовать в своем выборе руководствовались таким принципом – «кандидат» располагается рядом с место проживания. Для того чтобы отдать свой голос, требуется немногое: возраст - старше 14-ти лет и наличие паспорта.



Это уже третье голосование по выбору территорий для благоустройства. И в этот раз счётных участков стало вдвое больше - восемь вместо четырёх.



Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Это мероприятие проводится для того, чтобы максимально вовлечь жителей города Орла в процесс отбора территорий общего пользования, которые планируется включить в программу благоустройства в 2020 году. Не первый год мы это делаем, и, как показывает практика, с каждым годом интерес жителей к выбору, к обсуждению территорий увеличивается».

Также в этом году вдвое увеличилось количество территорий в бюллетене – их 19. В их числе - четыре, получившие наименования совсем недавно. Это бульвар Генерала Мартынова на Наугорском шоссе, сквер Ермолаева - напротив бывшего завода «Стекломаш», Ливенский и Семинарский парки.



Владимир Негин, зампред Орловского городского совета народных депутатов: «У нас был ряд территорий, которые традиционно являлись местом отдыха наших жителей, но имели, скажем так, «народные» названия. Теперь мы названия закрепили в нормативно-правовых актах, и следом уже идет бюджетное финансирование на их содержание».

Две территории, которые наберут наибольшее количество голосов, благоустроят в первую очередь. Это произойдёт в следующем году за счет средств федерального бюджета. Итоги голосования станут известны в начале следующей недели.





Артемий Лукьянчиков

6 декабря 2019 года



