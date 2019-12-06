Александр Муромский сделал выбор Глава администрации Орла принял участие в рейтинговом голосовании, которое сегодня проходит в областном центре.





Орловцы выбирают территории, которые благоустроят в следующем году. Выбрать надо две из девятнадцати.



Озвучивать свой выбор Александр Муромский не стал, но отметил, что сегодня каждому гражданину от 14 лет предоставлена возможность внести вклад в будущее любимого города, отмечает сайт администрации Орла.



Еще можно успеть принять участие в выборе. Участки для голосования работают до 20 часов. При себе необходимо иметь паспорт.





Орловское Информбюро

6 декабря 2019 года



