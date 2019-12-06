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Орловские водители игнорируют знак «Парковка для инвалидов»

К счастью, не все. К такому выводу пришли сотрудники региональной Госавтоинспекции.


В подтверждение и статистика: с начала года 175 автовладельцев поплатились рублем за стоянку в зоне действия специального знака. Сегодня в ходе рейда полицейские не только наказывали нарушителей, но и отправляли на штраф-стоянку их транспорт.

У областной клинической больницы на бульваре Победы в Орле автостоянка обычно забита "под завязку": пациенты и их близкие съезжаются сюда со всей области. В итоге тем, кто по состоянию здоровья вправе рассчитывать на парковку для инвалидов, заветного местечка не хватает.

Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Экипажи ГИБДД максимально приближены к социально-значимым объектам - поликлиникам, больницам, торговым центрам, то есть, к тем местам, где имеются парковки и мониторят состояния парковочных мест, которые предназначены для лиц с ограниченными возможностями. Если водитель, который не является инвалидом, паркует там свое транспортное средство, водитель будет оштрафован на сумму в пять тысяч рублей, а также эвакуатор увезет его автомобиль на специализированную штрафстоянку».

Впрочем, некоторые автомобилисты, являющиеся инвалидами или перевозящие таковых, говорят: своим специальным правом на парковку пользуются беспрепятственно.

Там где работа эвакуатора по разным причинам была затруднена, инспекторы не отступились. По каждому факту, когда стоянку для инвалида занимала машина без специальных значков, полицейские возбудили административное расследование, по итогам которого все нарушители понесут наказание.


Иван Суверин
6 декабря 2019 года
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