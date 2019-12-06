Столб пешеходам больше не помешает В центре Орла, напротив Главпочтамта, пешеходный переход, предназначенный для незрячих, вел прямиком в столб. Сегодня зебру начали переносить.





На необходимость переоборудования пешеходного перехода обратили внимание активисты Общероссийского народного фронта. Согласно проекту, тактильную плитку, дорожные знаки «Пешеходный переход» и зебру оборудуют ближе к улице Полесской.



Работы продолжатся в течение пяти дней, до 11 декабря, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

6 декабря 2019 года



