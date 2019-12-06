В фундаментальной библиотеке ОГУ студенты пишут диктант Дмитрия Быкова Он написан писателем специально для экспедиции доноров костного мозга «Совпадение».





Тот, кто не сделает ни одной ошибки, получит в подарок книгу с автографом автора или билеты на спектакль в орловский академический театр.





Анна Вайсергисер

6 декабря 2019 года



