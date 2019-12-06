В Орле из-за плохого самочувствия водитель допустил ДТП

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В Орле из-за плохого самочувствия водитель допустил ДТПВ ДТП было вовлечено три автомобиля.
Особенность аварии состояла в том, что водитель, допустивший происшествие, не владел собой.
ДТП произошло на улице Лескова вблизи завода «Протон». Мужчина, управляя «Ладой Гранта», почувствовал резкое ухудшение самочувствия и потерял контроль над машиной. Задев по касательной две иномарки, Лада остановилась.
Прибывшие на место происшествия медики скорой помощи госпитализировали водителя «Лады» с подозрением на инсульт. Телесных повреждений никто из участников ДТП не получил, а причиненный автомобилям ущерб оказался сравнительно невелик.
Виновником происшествия, говорят в ГИБДД, будет признан водитель «Лады»: Закон запрещает управлять машиной в болезненном и утомленном состоянии.
Иван Суверин
6 декабря 2019 года