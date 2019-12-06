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Орловский музей получил от правнучки Лескова подарки

Сегодня единственной правнучке писателя исполнилось 97 лет.


Много лет Татьяна Лескова живет в Рио-де-Жанейро, но связь с Россией не обрывает. В 2011 году известная балерина Татьяна Лескова приезжала в Орел. В музее в честь ее прадеда для нее «все было родным и близким».

Уже тогда Татьяна Юрьевна решила, что хочет подарить Орлу частичку сокровенного. И вот в праздничный день музей писателя приобрел уникальные вещи, подлинность которых не вызывает сомнения. Их передала в дар официальный представитель Татьяны Юрьевны. Правда, дом-музей Николая Лескова сейчас закрыт на реконструкцию, поэтому увидеть новые поступления в экспозиции можно будет лишь летом 2020 года.
Ирина Потапенко, официальный представитель правнучки Н.С. Лескова: «Привезла балетку. Балетку одну, потому что Татьяна Юрьевна часть истории Рио-де-Жанейро - она поставила в муниципальном театре балет. Там ее почитают. И одну балетку мы забрали из музея. И еще один подарок - разысканная у кого-то ее пачка и три топа, в которых она танцевала в балетах «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Китри».



Юлия Опанасюк
6 декабря 2019 года
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