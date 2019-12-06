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Подарите зубрам зиму!

Так называется акция Национального парка «Орловское полесье». Проект поможет восполнить недостающую злаковую кормовую базу в виде зерна овса для зимней подкормки зубра европейского на территории полесья.


В 1996 году в Национальном парке «Орловское Полесье» начали восстановление популяции мощных и грозных животных. Тогда завези десять особей. Первый зубренок появился на свет лишь спустя два года после переселения родителей. С тех пор на рождаемость жаловаться не приходилось. Сейчас количество зубров достигает более 400 голов.

Летом зубры скрываются в лесной чаще, зимой выходят на открытое пространство. При этом близко к себе зубры никого не подпускают. Все решения принимает самая опытная самка. Она и руководит стадом, у зубров - матриархат. Несмотря на свои внушительные размеры, вес может достигать до тонны. Кстати, исполины - вегетарианцы. Питаются сеном и овсом. Вот только последнее не усваивается в чистом виде, поэтому в парке купили специальный аппарат для его дробления. Овсяные хлопья, а еще соль подсыпают на подкормочных площадках. Именно сюда зимой зубры приходят за вкусняшками.
Наталья Шпиленок, замдиректора по экологическому просвещению и туризму Национального парка «Орловское полесье»: Потомство у зубров появляется в начале лета. Для того чтобы зубрята могли спокойно и благополучно перезимовать и пережить свою первую зиму, в Национальном парке «Орловское Полесье» существуют специальные подкормочные площадки, каждый день на эти подкормочные площадки сотрудниками выкладывается заранее заготовленное зерно овса и сена».

С удовольствием лакомятся краснокнижники морковью, свеклой или яблоками. Правда, сейчас это и есть самая большая проблема.
Наталья Шпиленок: «У Национального парка не хватает бюджетного финансирования для приобретения дополнительной подкормки. Поэтому мы принимаем любую благотворительную помощь. Предлагаем юридическим организациям или физическим лицам принять участие в проекте, который так и называется: «Подарите зубрам зиму».

Более подробная информация и реквизиты указаны на сайте Национального парка. А пока сотрудники тщательно изучают привычки зубров, их родственные и семейные отношения. Для этого экипируют JPS-ошейниками, а еще выходят на фотоохоту. Фотоловушки расставлены по периметру Национального парка. Уникальные фотографии становятся достоянием и гордостью Орловщины.


Анна Вайсергисер
6 декабря 2019 года
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