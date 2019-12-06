Воспитанники Некрасовской школы-интерната встретились с космонавтом Александром Мисуркиным Он учил их играть в бадминтон.





Космонавт и по совместительству президент Федерации бадминтона Орловской области Александр Мисуркин провёл для ребят мастер-класс. Подобные встречи уже стали традицией, а проходят они в рамках программы «Бадминтон в школу». В дар Некрасовской школе-интернату передан спортивный инвентарь для занятий «космическим» видом спорта.

Александр Мисуркин, президент Федерации бадминтона Орловской области: «Мы поговорили с ребятами о космосе, о целях, о целеполагании и вот теперь закрепляем полученные знания и навыки в спорте».





Артемий Лукьянчиков

6 декабря 2019 года



