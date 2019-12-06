Исторический центр Орла должен иметь целостный визуальный облик Об этом сегодня говорили в областной администрации.





По итогам двух выездных «совещаний на колесах» сформирован предварительный список из 226 домов, фасады и крыши которых надо привести в порядок.



Сегодня Почетным гражданам города, архитекторам, общественникам представителем культуры и бизнеса, историкам и краеведам предложили выбрать 24 знаковых здания. Планируется, что на основе этого анкетирования, составят перечень объектов, которые приведут в порядок в первую очередь.





Надежда Невматулина

6 декабря 2019 года



