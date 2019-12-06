Соперник Владислава Туйнова – «характерный и упертый» «Орловский бриллиант» сейчас находится в Китае.





Завтра, 7 декабря, он встретится на ринге с бразильцем Бруно Газани. Это будет третий поединок нашего кикбоксера в рамках контракта с промоушеном Glory.



Пока статистика Влада в Glory 1-1. Как нам рассказал сегодня Туйнов, его соперник – «характерный и упёртый, до последнего идёт вперёд и выкидывает много ударов. Но и «Орловский бриллиант» - не промах. Ожидается, что завтра будет зрелищный бой.





Надежда Невматулина

6 декабря 2019 года



