Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- ДТП - по медицинским причинам. Водителю во время движения стало плохо.



- Грациозным и могучим свободолюбивым краснокнижным животным нужна помощь и поддержка человека.



- Переход, известный как «дорога в столб», меняет направление. Сегодня демонтировали тактильную плитку.



- Наш выбор. Жители Орла сегодня отдавали голоса за сквер или парк, на который потратят бюджетные деньги в будущем году.



- Подарок орловцам из Рио-де-Жанейро. В Бразилии оставлен орловский танцевальный след.



- Болеем за «Орловского бриллианта»! Владу Туйнову предстоит ответственный бой - в Поднебесной.



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Вести-Орёл

6 декабря 2019 года



