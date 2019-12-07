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Сквер Ермолова в Орле – вновь в центре внимания общественности

Городская администрация приглашает на публичные слушания.


Предлагается обсудить изменения архитектурного облика сквера Генерала Ермолова и перспективное развитие сквера Маяковского, сквера Лескова и входа на Ленинский мост.
Сейчас в фойе администрации города Орла размещены макеты, демонстрирующие возможный облик этих территорий, сообщает сайт городской администрации. Главная идея проекта благоустройства выделенной территории заключается в создании единого пешеходного пространства, отражающего и подчеркивающего монументальный характер места.

Публичные слушания назначены на 16 декабря. Они пройдут в большом зале администрации города Орла.

Начало в 16 часов.

Участники публичных слушаний могут представить свои предложения и замечания по существу в управление градостроительства администрации города Орла (Пролетарская гора, 7, каб. 13 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00).

Телефон для справок: 76-43-52.


Орловское Информбюро
7 декабря 2019 года
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