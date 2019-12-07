Сквер Ермолова в Орле – вновь в центре внимания общественности Городская администрация приглашает на публичные слушания.





Предлагается обсудить изменения архитектурного облика сквера Генерала Ермолова и перспективное развитие сквера Маяковского, сквера Лескова и входа на Ленинский мост.





Публичные слушания назначены на 16 декабря. Они пройдут в большом зале администрации города Орла.



Начало в 16 часов.



Участники публичных слушаний могут представить свои предложения и замечания по существу в управление градостроительства администрации города Орла ( Пролетарская гора, 7, каб. 13 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00).



Телефон для справок: 76-43-52.





Орловское Информбюро

7 декабря 2019 года



