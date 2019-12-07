В Орловской области 12 должников по алиментам наказали административным арестом Данные за десять месяцев этого года приводят судебные приставы.





Всего за этот период к ответственности привлекли 779 нарушителей. 750 отправили на обязательные работы. Всего же за текущий год погасили задолженности или нашли постоянную работу чуть более 160 человек.





Артём Ежаков

7 декабря 2019 года



