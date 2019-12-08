Папа может работать мамой В Орловской области 66 пап пребывают в декрете по уходу за ребенком. Такие цифры приводит региональный Фонд социального страхования.





Всего же на Орловщине 4,5 тысячи родителей освобождены от трудовых обязанностей в связи с рождением детей. Из них дома за первенцем ухаживают 25 счастливых отцов, занимаются воспитанием второго чада 34 человека, а в декретном отпуске по уходу за последующими детьми находятся трое мужчин.



Самому молодому папе, который находится в декрете, 24 года, а самому старшему – 54.





Артём Ежаков

8 декабря 2019 года



