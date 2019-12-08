Что выбрать ребенку в подарок к Новому году? Посоветуйтесь со специалистами Роспотребнадзора!





В региональном ведомстве работает тематическая горячая линия. Сотрудники управления расскажут, на что прежде всего необходимо обращать внимание – какая информация должна быть указана на этикетках, какие документы можно попросить и многое другое. Ведь подарок должен не только радовать, но и быть безопасным.



Телефон горячей линии - 8 (800) 100-59-69.





Мария Семак

8 декабря 2019 года



