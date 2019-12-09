В Орле исправят табло на остановках Некоторое время информация о расписании движения городских автобусов была нечитаемой, что причиняло неудобства жителям и гостям города.





Всего обновления требуют 12 устройств. Их отключили после мониторинга исправности системы. Сегодня подрядчик приступит к ремонту, и горожане смогут вновь получать сведения и прибытии транспорта.





Мария Семак

9 декабря 2019 года



